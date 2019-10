MONDO CHAMPIONS LA JUVE VINCE CON LE MAGIE DI UN TONICO DYBALA

MONDO CHAMPIONS – MONDO JUVE INFO

La Juve ospita la Lokomotiv Mosca all’Allianz Stadium di Torino: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live del match

Dopo la vittoria casalinga contro il Bologna, la Juventus regola la Lokomotiv Mosca allo Stadium con grande sofferenza. Dopo il vantaggio ospite con Miranchuk, i bianconeri riescono a ribaltare il match sul finale di gara grazie alla doppietta di Paulo Dybala.

Juve-Lokomotiv Mosca 2-1: sintesi e moviola

2′ Tiro Dybala – L’argentino scambia con Cuadrado e prova il tiro. La conclusione deviata termina sull’esterno della rete dando l’impressione del gol

6′ Tiro Ronaldo – Il portoghese riceve in area da Matuidi ma la sua conclusione viene murata da Howedes

11′ Contropiede Khedira – Il tedesco servito da Ronaldo punta la porta ma finisce per non trovare il tempo della conclusione

14′ Verticalizzazione di Dybala – La Joya cerca Bentncur, pallone troppo forte

16′ Tiro Ronaldo – Conclusione debole da fuori, blocca a terra Guilherme

20′ Ronaldo in fuorigioco – Cross al bacio di Cuadrado per il portoghese che non riesce a deviare in porta. La sua posizione era comunque irregolare

22′ Tiro Ronaldo – Il portoghese prende la mira. Altra conclusione da fuori, più potente della seconda. Ma blocca ancora Guilherme

24′ Punizione Pjanic – Il bosniaco prova a servire Dybala per la conclusione volante. La Joya non trova l’impatto con la sfera

27′ Tiro Pjanic – Conclusione dai 20 metri indirizzata verso la porta. Deviazione della difesa e corner

29 Colpo di testa Bonucci – Occasione colossale per il 19 che svetta solo a un passo dalla porta ma non riesce a deviare in rete la punizione di Pjanic

30′ Gol Miranchuk – Sbanda la difesa della Juve: Miranchuk supera Bonucci e serve Joao Mario il cui tiro viene respinto da Szczesny. La ribattuta è però tutta di Miranchuk

31′ Cuadrado chiede un rigore – Il colombiano va giù nei pressi della linea di fondo. Contatto leggero col difensore della Lokomotiv: per il direttore di gara non ci sono gli estremi per un penalty

37′ Punizione Dybala – La conclusione dell’argentino viene respinta dal muro della Lokomotiv

41′ Fallo di Ronaldo su Guilherme – Il portoghese anticipa il portiere con la gamba molto alta: scontro tra i due con l’estremo difensore che rimane a terra. Sul prosieguo dell’azione Dybala segna a gioco fermo. Tanti dubbi sul contatto

42′ Dybala cade al limite – Contrasto apparentemente regolare con Howedes

47′ Uscita a vuoto di Szczesny – Il portiere polacco viene anticipato dal colpo di testa di Bentancur che gli toglie la palla dai pugni

48′ Tiro Dybala – Occasione enorme per la Joya servita da un cucchiaio in area di Pjanic. La L’argentino di volo spara alle stelle davanti a Guilherme

51′ Punizione Ronaldo – Il pallone impatta sulla barriera

54′ Colpo di testa Bentancur – Si inserisce bene sul cross di Alex Sandro ma impatta male il pallone che termina sul fondo

60′ Tiro Joao Mario – Conclusione telefonata da fuori bloccata agevolmente da Szczesny

61′ Cross Cuadrado – Traversone basso che taglia tutta l’area. Nessuno pronto a spingerlo in rete

63′ Serpentina Dybala – L’argentino prova a penetrare col pallone tra i piedi. Alla fine Barinov riesce a chiuderlo

71′ Ripreso Guilherme per perdita di tempo – Manca il cartellino giallo. Il portiere della Lokomotiv continua a temporeggiare ad ogni rimessa dal fondo

73′ Tiro Higuain – Il Pipita si gira in un fazzoletto e incrocia. Pallone largo di un metro

75′ Colpo di testa Higuain – Girata aerea sul cross di Alex Sandro. Guilherme immobile ma il pallone termina fuori

77′ Gol Dybala – Mancino a giro stupendo dal limite che lascia immobile Guilherme

79′ Doppietta Dybala – Tiro di Alex Sandro da fuori respinto corto da Guilherme. La Joya si avventa su pallone e ribadisce in rete

84′ Tiro Ronaldo – Il portoghese prova di potenza sullo scarico di Rabiot ma il pallone si impenna

88′ Tiro Bernardeschi – Conclusione in corsa, para centralmente Guilherme

Migliore in campo Juve: Dybala PAGELLE

Juve-Lokomotiv Mosca 2-1: risultato e tabellino

Reti: 30′ Miranchuk, 77′ Dybala, 79′ Dybala

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira (48′ Higuain), Pjanic, Matuidi (65′ Rabiot); Bentancur; Dybala (81′ Bernardeschi), Ronaldo. All. Sarri. A disp. Buffon, Danilo, Rugani, Demiral.

Lokomotiv Mosca (4-5-1): Guilherme; Ignatyev, Corluka, Howedes, Idowu; Joao Mario, Barinov, Murillo, Krychowiak (83′ Kolomeytsev) , Miranchuk; Eder. All. Semin A disp. Kochenkov, Zhivoglyadov, Kverkvelia, Magkeev, Tugarev, Kulikov.

Arbitro: Sidiropoulos (GRE)

Ammoniti: Matuidi, Cuadrado, Krychowiak, Barinov.

Capello: “La Juve ha vinto con due tiri da fuori”

Capello è rimasto scettico: “Quando ti arrivano le statistiche fatte dalla Uefa ci sono numeri incredibili, quando facevo il commentatore tv spesso mi chiedevo se avevo visto un’altra partita”. E poi ha insistito nella sua analisi: “La Juve ha vinto con la Lokomotiv con due tiri da fuori area, sul secondo è stato decisivo l’errore del portiere”. Poi a fine collegamento i complimenti a Sarri: “Comunque Maurizio siamo contenti per voi”.

