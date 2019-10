Mitch Wallis e Jack Macrae, i campioni australiani di football delle AFL, si rilassano a Positano con le rispettive compagne

Positano. Mitch Wallis e Jack Macrae, giocatori australiani di football della AFL, si sono regalati una vacanza nella cittadina della costiera amalfitana insieme alle proprie compagne. Un po’ di relax per affrontare al meglio i loro appuntamenti sportivi e dove ricaricare al meglio le batterie se non a due passi dal mare nella tranquillità che Positano può offrire? I campioni e le loro dolci metà sono rimasti conquistati dalla bellezza dei posti e chissà che non decidano presto di tornare.