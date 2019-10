Minori, una rivista tedesca, inglese e spagnola scrivono della città del Gusto

TERRA ITALIA : Spätsommer-Weihnachten“ an der Amalfiküste“

WALL STREET JOURNAL :“La grandeza de Minori”

Una perla en el precioso collar que forma la Costa Amalfitana

Buon Natale da Minori città del Gusto, ha titolato la rivista tedesca “Terra Italia”, descrivendo con passione ed armonia una delle principali tradizioni della Costiera Amalfitana.

Mentre l’importante e prestigiosa testata americana ha titolato nella versione spagnola “La Grandeza de Minori” e tutto questo è stato possibile solo ed esclusivamente grazie ad una comunicazione brillante, messa in campo dal giornalista Giuseppe Ragosta che ha ben curato l’attività di comunicazione di GUSTA MINORI.

Un risalto mediatico nazionale ed internazionale di notevole livello che ha fatto bene alla Costiera Amalfitana, alla sua destagionalizzazione e che porterà vantaggi anche alle strutture ricettive e della nostra ristorazione. Come si evince negli articoli, la stampa ha apprezzato la qualità dell’accoglienza delle strutture ricettive, della gastronomia nostrana, dell’intero programma artistico ritenuto di alto profilo.

Un lavoro importante messo in campo con grande professionalità da Gerardo Buonocore, Lucia Amato, Antonio Porpora e da tutto lo staff di produzione .

Un grazie alla Regione Campania che tramite la SCABEC ha prodotto e finanziato l’evento .

Gusta Minori ha avuto visibilità anche su network televisivi regionali e nazionali, su agenzie di stampa nazionali ma anche su giornali internazionali di rilievo. Una visibilità che continua alla vigilia dei grandi eventi natalizi.

Destagionalizzare la Costiera è possibile, per il suo clima, per l’arte, le tradizioni e per l’amore della sua gente. Un grazie forte a quanti hanno dato un contributo concreto alla buona riuscita di Gusta Minori 2019, alle strutture preposte alla ristorazione ed a tutta la popolazione della Costiera Amalfitana. Lo ha affermato il sindaco di Minori, Andrea Reale.