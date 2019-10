Minori, nuovi magnifici sedili per il progetto: “Una seduta per Minori”

Una “seduta” per Minori, non solo come supporto all’incontro e alla socializzazione ma anche come elemento sofisticato di arredo urbano, elegante nella sobrietà delle linee modellate in ferro e impreziosite dal legno, in un connubio di materiali che rimanda al tradizionale spirito costiero, saldo ma agile al contempo. I nuovi sedili, progettati con la consueta spontanea creatività dall’architetto Ivano Ruocco, abbelliranno a breve tanti angoli della città, offrendo spunto anche al recupero dell’antico otium praticato proprio qui dai patrizi romani, e che si sostanzia nella capacità di dedicare il giusto tempo al pensiero e alla bellezza. L’invito dell’Amministrazione è che diventino anch’essi una risorsa comune, nel senso della fruizione più ampia possibile ma anche della responsabilità che ognuno deve assumersi nella conservazione più attenta. Rispettando, ma ancor più “curando” le nuove panchine, i cittadini daranno un contributo ulteriore sia all’immagine del paese che alla qualità del vivere, o soggiornare, a Minori.