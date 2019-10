Minori, l’influencer Valentina Scannapieco premiata al TTG di Rimini

Ieri mattina, giovedì 11 ottobre, al TTG Travel Experience, la più importante fiera del turismo in Italia in corso a Rimini, sono stati premiati i vincitori del concorso ‘Get Your Rimini Experience’, che ha visto 20 blogger da 14 paesi diversi – selezionati tra oltre 180 candidati – creare, raccontare e proporre itinerari per comunicare la Rimini che sta cambiando.

Tra questi, anche Valentina Scannapieco, minorese nel mondo, con la quale ci complimentiamo per aver portato in alto la città del gusto.

“Ciao, sono Valentina e sono tante cose. Più di tutte, food writer, food stylist, illustratrice, scrittrice e cantastorie digitale. Ho un groviglio di capelli rossi cap-ricciosi e sono per metà campana e per metà toscana. Sono ricercatrice di parole giuste e di stelle luminose, ma soprattutto sono portatrice sana di sogni. Ne ho tanti, sempre nuovi. Molti si sono realizzati proprio grazie al mio blog, nato in un caldo pomeriggio agosto 2013, mentre studiavo per uno dei tanti esami di economia, alla magistrale.” – questo è quanto scrive Valentina nell’introduzione al suo blog, letto e seguito da numerosi giovani, ma non solo.