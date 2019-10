Minori, la cestista Liliana Miccio premiata agli Oscar Donne&Basket

Ancora uno splendido traguardo per la grande cestista originaria di Minori, Liliana Miccio. Liliana, infatti, verrà premiata ufficialmente venerdì prossimo, 4 ottobre, durante la serata di Gala LBF, presso il Salone Nervi del Parco delle Terme di Chianciano. Liliana, cestista in forza alla Sicily By Car Palermo Basket, è stata eletta MVP, ovvero Most Valuable Player (“giocatore di maggior valore”) della Serie A2 Girone Sud 2018/2019 e verrà premiata durante la ventiquattresima edizione degli “Oscar Donne&Basket”.

A 30 anni, Liliana affronterà la sua prima avvincente e affascinante prima stagione in serie A1. Il suo Palermo dopo 29 anni farà il suo ritorno in Serie A1 Femminile. Ai nastri di partenza del torneo ci saranno, assieme a Palermo, altre 13 formazioni: i campioni uscenti di Schio, poi Ragusa, Venezia, San Martino di Lupari, Broni, Lucca, Vigarano, Empoli, Sesto San Giovanni, Costa Masnaga, Torino, Battipaglia e Bologna. Il campionato comincerà nel weekend del 5-6 ottobre, e l’Opening Day è previsto a Chianciano Terme, dove vengono ospitati tutti gli incontri della prima giornata. Le palermitane faranno il loro esordio contro il Geas Sesto San Giovanni, alle ore 18 di sabato.

Tanti gli innesti della società siciliana questa estate: si sono aggiunte alla squadra, infatti, Mounia El Habbab e tre cestiste straniere di grande valore, riconosciute a livello internazionale, ovvero, la pivot Markeisha Gatling e l’ala Ronni Williams, oltre alla play spagnola Laia Flores Costa.

Queste le parole della vicepresidente Simona Chines, a margine della conferenza stampa di presentazione del team: “Ritorna a Palermo il grande basket. Sono passati 29 anni dall’arrivo in città di squadre del calibro di Schio, Ragusa e Galatasaray. Spero che la città sia presente e che ci sostenga, appassionandosi alla nostra squadra. Cominciamo questa stagione con grande emozione e voglia di far bene, abbiamo deciso di puntare sull’ossatura dell’anno scorso, impreziosendo il roster con l’arrivo di tre straniere di assoluto valore”.