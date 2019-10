Minori, giovedì 31 ottobre l’amministrazione comunale incontra gli operatori economici

Il sindaco di Minori Andrea Reale convoca gli operatori economici della Città del Gusto, per un confronto sul turismo, ma anche per rafforzare la reciproca collaborazione tra l’Ente comunale e le attività economiche locali. L’incontro è stato convocato per giovedì 31 ottobre, alle ore 16.30 nell’aula consiliare del comune.

“Minori ha intrapreso ormai da tempo la strada della destagionalizzazione dei flussi turistici – scrive nella lettera di invito il sindaco Reale – , tanto che la maggioranza delle strutture ricettive, di quelle di ristorazione e degli esercizi commerciali in genere hanno scelto di lavorare per quasi l’intero anno solare. Non a caso anche la stampa e gli organi di informazione, a livello nazionale quanto internazionale, hanno dato grande risalto alle iniziative e alle manifestazioni che hanno caratterizzato l’offerta turistica nella recente stagione estiva, ed ai brillanti risultati ottenuti in termini lavorativi e reddituali, oltre che di notorietà sempre più vasta della nostra città. Per proseguire lungo questa via, ed anzi renderla sempre più proficua e densa di successi, occorre rafforzare la collaborazione tra l’ente locale ed i soggetti privati, anche allo scopo di coordinare le reciproche iniziative.”

“Il turismo a Minori sta crescendo, tanto bisogna ancora fare, gli attori sono senz’altro gli operatori economici, il Comune deve dare il suo sostegno – spiega il primo cittadino – Per andare Oltre bisogna parlare, confrontarsi, ma soprattutto collaborare. Credo che nessun operatore possa mancare all’incontro di Giovedì 31 ottobre, è un momento importante, a pieno titolo un momento per crescere tutti insieme.”