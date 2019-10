Minori: Gerardina Ruocco neo dottoressa in Ingegneria biomedica

Figlia de “il capitano” principe dei trials podistici del salernitano e nipote del supremo scultore della pietra( l’amalfitano Mao)e di Carminuccio , precursore eccelso degli antiquari della provincia, Gerardina Ruocco, bella bruna del 1994, ha conseguito, ricevendo l’unanime plauso incondizionato, la laurea magistrale in Ingegneria Biomedica. A complimentarsi con la neo dottoressa il rettore del Politecnico di Torino, Guido Saracco, che si è adoprato da subito perchè Geradina fosse immediatamente inserita nel gruppo dei neodottori in stage professionale all’estero per il modello febratico cardiaco.

La gioia immensa dei genitori è, anche se in minima parte, adombrata dal rammarico di poter vedere la diletta figliola non troppo spesso, causa i gravosi e soddisfacenti impegni cui è stata chiamata.

Congratulazioni anche dalla redazione di Positanonews

Gaspare Apicella