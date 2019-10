Minori, costiera amalfitana. Possibile proroga dei termini per l’assegnazione dei previsti box auto pertinenziali

Minori, costiera amalfitana. L’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Andrea Reale avvisa che sono giunte a quasi i tre quarti dei posti disponibili le prenotazioni per l’assegnazione dei previsti box-auto pertinenziali inerenti la c.d. “bretella” di collegamento interno. E’ un risultato assolutamente incoraggiante, che permetterà a breve il riavvio della procedura di individuazione dell’operatore economico cui affidare l’intervento. Si fa presente che chi non è riuscito entro il 30 settembre a presentare la domanda col relativo versamento, ma ha titolo ed interesse a partecipare alla assegnazione, può presentare apposita richiesta per la riapertura dei termini direttamente presso l’URP del Comune, affinché gli uffici competenti possano assumere le conseguenti determinazioni.