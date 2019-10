Minori, cominciati i lavori per la messa in sicurezza della ringhiera in via Pioppi

Il Comune di Minori ha appena comunicato che oggi sono cominciati i lavori che prevedono la messa in sicurezza della ringhiera e parte della strada in via Pioppi, proprio nei pressi del Rheginna Minori.

Questo il comunicato:

“Continua l’attenzione dell’Amministrazione Comunale protesa alla realizzazione di lavori di manutenzione per la sicurezza e il decoro pubblico. Oggi, ‪martedì 29 ottobre, sono iniziati i lavori che hanno per oggetto, la “Messa in sicurezza della ringhiera ‪metallica e porzione di manto stradale prospiciente l’alveo del Rheginna Minor in via Pioppi”. In particolare, saranno effettuati sostituzioni di alcune parti di ringhiera ammalorate e/o danneggiate, ripristino del cordolo stradale e verniciatura di finitura delle opere in ferro.

L’ Amministrazione Comunale”.