Minori. Cerimonia della Levata dell’ultimo Palo

Si è svolta questa mattina la cerimonia della “Levata dell’ultimo palo” officiata dal maestro Nico D’Auria che, alle 10 in punto, come da programma, ha sollevato dall’arenile l’ultimo elemento che reggeva il suo stabilimento balneare, oramai definitivamente in deposito.

Intorno al maestro si è radunata una piccola folla che ha ascoltato il suo discorso.

In particolare il D’Auria ha voluto lanciare un appello che conteneva un riferimento vagamente critico nei confronti delle norme nell’ambito delle quali svolge la sua attività.

“Vorrei spezzare una lancia a favore delle compagini costiere” (ovvero i gestori dei lidi balneari) “in modo che si possa arrivare ad una posa del primo palo definitiva”, ha detto il maestro augurandosi quindi che, in futuro venga revocata la disposizione secondo la quale le strutture adagiate sulla spiaggia (almeno il corpo centrale, quello dei servizi), tornino ad essere stabili come accadeva fino alla metà degli anni ’90.

Vediamo in quanti tra i suoi colleghi si accoderanno a questa sua proposta.

“Si tratta di un augurio difficile, ma voglio espormi” ha concluso il maestro che ha anche ricordato quest’estate come una stagione “molto difficile” nella speranza che l’inverno sia tranquillo, “che ci dia la ricarica per ripartire tra 20 settimane esatte”.

Ai presenti il maestro D’Auria ha offerto anche pasticcini per un momento di grande cordialità, mentre non vi è stato nessuno spettacolo pirotecnico perché già ce ne sono stati altri nei giorni scorsi (e altri ancora seguiranno NDA).

Infine il maestro ha ricordato l’appuntamento classico del 31 Dicembre, quando tornerà in video per il consueto messaggio di fine anno.

Christian De Iuliis