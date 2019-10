Milano, \"apparecchiata\" piazza Duomo contro la fame nel mondo

Ieri mattina, 5 ottobre 2019 , Piazza Duomo, a Milano, si presentava come una gigantesca tavola apparecchiata. Migliaia di piatti infatti sono stati sistemati davanti al Duomo. La prima tappa di “In the name of Africa”, la più grande manifestazione di pixel art urbana nell’ambito degli eventi dedicati alla Giornata mondiale dell’Alimentazione, il 16 ottobre. Organizzata da “Cefa Onlus – Il seme della Solidarietà”, allo scopo di sensibilizzare sull’emergenza fame nel mondo, un problema endemico che solo nel 2018 ha interessato più di 820 milioni di persone (pari a 1 individuo su 9). La manifestazione si è svolta “apparecchiando” Piazza Duomo con 10mila piatti di ceramica, pari a 60 quintali di peso. I piatti sono stati capovolti prima uno a uno fino a formare il disegno dell’Africa, poi quello di un libro da cui nasce una spiga (ideato da Altan) quindi il disegno dell’uomo vitruviano di Leonardo.

(le foto a corredo dell’articolo sono tratte dal web)