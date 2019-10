Migliori trasporti pubblici in Italia: Salerno nella top 10 Holidu

Nonostante l’estate sia finita da un po’, l’afflusso dei turisti nella provincia di Salerno, ed in particolar modo in Costiera Amalfitana, è ancora significativo. E per i turisti il servizio di trasporto pubblico è sicuramente fondamentale: la maggior parte dei visitatori, infatti, usufruisce di tram, metro e autobus per spostarsi ed è assolutamente necessario che venga assicurato loro un servizio adeguato. Secondo il noto motore di ricerca per case vacanza Holidu , Salerno risulta essere una delle dieci città italiane che garantisce un servizio di trasporto pubblico al top per efficienza e velocità. La città campana è l’unica del Sud Italia presente nella Top Ten.

Il metro di valutazione utilizzato per stilare la speciale classifica è semplice, ma efficace. Holidu ha, infatti, testato l’efficienza dei collegamenti verso il centro da una varietà di località sparse per la città. Per prima cosa, sono stati disegnati intorno al centro di ogni città una serie di anelli concentrici con un raggio crescente (1500 m, 2300 m, 3100 m e 3900 m).

Su ogni anello è stato poi fissato un numero di punti, proporzionale al diametro di ogni anello, ed è stata estratta la durata del viaggio da ogni punto al centro, insieme alla percentuale di camminata che ciò comportava. I dati di ogni città sono stati poi aggregati calcolando la velocità mediana e la percentuale di camminata per città. Poi sono stati normalizzati i dati relativi alla velocità e all’andatura per città e ad ogni città è stato assegnato un punteggio che è maggiore per il trasporto pubblico più veloce e per la percentuale di camminata più bassa.

Le informazioni sulla durata e sulla percentuale di spostamenti a piedi sono state recuperate da Google Directions API. Solo le vie di trasporto pubblico valide che hanno restituito un risultato valido sono state incluse nei calcoli. Sono stati considerati solo i viaggi all’interno della città. È stato stabilito un minimo di 15 viaggi per città per considerare il punteggio rappresentativo. La data di partenza scelta per tutti i viaggi è stata il 7 ottobre 2019 alle 8:30 del mattino. Solo le città più grandi d’Italia (quelle con una popolazione superiore a 100.000 abitanti) sono state prese in considerazione per lo studio. I prezzi dei biglietti dei trasporti sono stati estrapolati dal database di Numbeo

Ed ecco che vien fuori la classifica, dove vediamo in testa la città di Milano, città in cui chi prende un mezzo pubblico impiega meno di 8 minuti per percorrere un km, camminando solamente per il 12% del percorso totale. Secondo posto in classifica per la città di Verona: qui servono poco più di 8 minuti per percorrere un km e si dovrà camminare in media solo per il 15% del percorso totale. Il prezzo di un biglietto si assesta in questo caso su 1,30€. A scalare, in classifica, troviamo, Trento, Parma, Prato e Padova.

Fino ad arrivare a Salerno, come detto la prima e unica città meridionale in classifica, con un’efficienza di 9.5 su 10. La città campana, conosciuta tra le altre cose per le bellissime spiagge vicine, in particolare quelle della Costiera Amalfitana, risulta essere un’eccellenza anche nei trasporti. Qui, infatti, si impiegano di media 8 minuti e 47 per percorrere un km in città, con quasi un 15% di camminata nel percorso. Il biglietto in questo caso è più economico rispetto alle altre città in classifica e si assesta su 1,32€. Insomma, una vera e propria eccellenza del settore, per un totale di ben 24 linee.

Chiudono la classifica Brescia, Livorno e Bologna.

