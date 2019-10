Le condizioni meteorologiche, mai come quest’anno, sono più che confusionarie. Dopo alcuni giorni di freddo nelle prime settimane dopo l’estate, e gli ultimi giorni che hanno visto le temperature innalzarsi, da novembre non sarà cosi. O almeno questo è quanto emerso dalle previsioni meteo, che parlano di un calo di temperature anche al sud, e quindi Napoli e provincia. Le temperature minime infatti, potrebbero calare addirittura di 20 gradi e porteranno anche numerose precipitazioni e temporali. Sarà la volta del freddo invernale? Intanto sembra essere finita la stagione estiva per tutti gli amanti del mare, che si godevano ore ed ore rilassanti al sole, sulle spiagge di Penisola e Costiera Amalfitana.