Meta, trasporto pubblico per Alberi: la minoranza incalza, domani Tito incontra l’Eav

Meta, Penisola Sorrentina. Qualcosa si muove per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, in particolare per il collegamento tra la frazione di Alberi e la parte bassa del paese. Una questione importante, che riguarda le tante persone che devono raggiungere il centro del paese, per accedere alle corse della Circumvesuviana, sarà oggetto dell’incontro che avverrà domani tra il sindaco di Meta, Giuseppe Tito e i vertici dell’Eav, per trovare un accordo.

Il gruppo consiliare Un’altra Meta c’è nella giornata di ieri aveva presentato una mozione, in cui impegna il consiglio comunale a discutere delle modifiche del servizio di trasporto pubblico con la frazione alta del territorio metese. Nella mozione a firma dei consiglieri Antonio Cocorullo, Antonino Russo e Francesco Russo, si solleva la necessità di superare l’attuale piano con le corse “a chiamata”.

Un servizio di difficile fruizione per gli utenti che devono recarsi a scuola o a lavoro, visto che entra in funzione dalle 8:00 del mattino e gli orari di punta da coprire risultano prima delle 7:00. Il gruppo di minoranza nell’interrogazione ha avanzato la proposta di istituire cinque fasce orario da e per la stazione della Circum, partendo alle 6:45 da Alberi verso il centro di Meta.

Il sindaco Tito ha affidato al proprio canale social un post, in cui afferma che sta lavorando in questa direzione, insieme all’assessore Angela Aiello: