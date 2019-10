Meta. E’ tornata alla Casa del Padre Lucia Veniero, nata Esposito

Meta. Circondata dall’amore dei suo cari ha fatto ritorno alla Casa del Padre Lucia Veniero, nata Esposito. A darne il doloroso annuncio il marito Antonino, la figlia Maria Laura, il genero Luigi, gli adorati nipoti Francesco con Antonia ed Antonino, la sorella Rosa, i cognati, le cognate e tutti i parenti che l’hanno amata in questa vita e che ora ne piangono la scomparsa. Le esequie muoveranno dalla casa dell’estinta in Via S.E. De Martino 1 (Parco San Francesco) domani martedì 8 ottobre alle ore 16.15 per la Basilica di Santa Maria del Lauro. Dopo il rito religioso la salma, per volontà dell’estinta, verrà cremata. La redazione si unisce al dolore della famiglia Esposito e Veniero per il lutto che li ha colpiti ed esprime le più sentite condoglianze.