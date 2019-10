Meta, spettacolare raduno degli Alani da tutta Italia

Seguito in diretta da Positanonews l’evento del raduno di oltre 70 cani di razza Alano. Gli imponenti amici a quattro zampe giungono da tutta Italia, per la seconda edizione consecutiva di questo raduno. I cani variano tra numerosi colori, ad esempio tigrato, arlecchino, nero e blu. Sostenere la spesa per nutrire e tenere in salute il proprio Alano non è per niente semplice, e lo dimostrano tutti i padroni qui presenti, che amano davvero i loro giganti a quattro zampe. Arrivano Alani da tutta Italia, da Udine a Palermo, ed è in corso anche una gara nazionale per il conseguimento di campione italiano. Davvero una splendida iniziativa che porta colori e gioia a Meta.

