Meta, il Signore accoglie in cielo Rosa Lauro

Purtroppo è venuta a mancare Rosa Lauro, vedova De Simone, di Meta. Rosa raggiunge il suo coniuge in cielo. Il fratello, i cinque nipoti ed i parenti sono davvero sconfortati per la perdita. I funerali della cara Rosa saranno celebrati domani, venerdì 18 ottobre, alle ore 11.00 nella Basilica di Santa Maria del Lauro in Meta. Positanonews si stringe attorno alla famiglia di Rosa per la dolorosa perdita.