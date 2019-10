Meta. Si cerca lavoro per Federico , tanti vogliono aiutarlo

Meta, Sorrento. Si cerca lavoro per Federico. Il ragazzo che stava dormendo all’addiaccio sulle panchine a Sant’Agnello ora si trova all’Ospizio di Meta, dove è stato portato dal sindaco Peppe Tito, che è intervenuto subito dopo l’appello di Positanonews. Già oggi ha fatto dei lavoretti, qualsiasi cosa gli sottopongono da fare cerca di farlo. Ha volontà di lavorare e di uscire dalla situazione in cui si trova. Un ragazzo sano, bello, forte e intelligente, provato da tutto quello che gli è capitato. Facile contattarlo , lo si trova appunto all’ospizio dove si ritira , per il momento, ogni sera, in attesa di una soluzione allogiativa autonoma anche minimale se si trova. Positanonews non lo ha abbandonato, nei limiti del possibile stiamo cercando di trovargli una soluzione. Al momento forse una stanza sarebbe utile non crediamo possa rimanere molto nell’ospizio degli anziani.