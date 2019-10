Meta rubato SH, inseguimento dei carabinieri fino a Castellammare. Un furto di un ciclomotore a Meta in penisola sorrentina è finito male per i maldestri ladri grazie ai carabinieri di Piano di Sorrento. Gli uomini dell’arma sono partiti all’inseguimento per Vico Equense, fino a Castellammare di Stabia ( Napoli ) dove hanno recuperato il mezzo rubato. Purtroppo non si è potuto provvedere all’arresto perchè le telecamere a Meta in quel punto non funzionavano, da qui l’appello a Tito del derubato a farle aggiustare.