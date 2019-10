Meta, raccolta differenziata: il Comune punisce i trasgressori. Valanga di multe

Il Comune di Meta ha deciso di agire con le maniere forti nei confronti dei trasgressori. Ci riferiamo agli incivili che non rispettano le modalità per la raccolta differenziata. Non ci si riferisce soltanto agli orari, quindi non è punito solo chi getta i rifiuti fuori orario, ma anche a chi non rispetta i giorni prestabiliti. L’amministrazione Tito ha scelta la linea dura e nelle ultime settimane sono volate una valanga di multe indirizzate agli incivili.

Ricordiamo che da diversi anni, in Italia, tutti i comuni sono obbligati per legge a eseguire la raccolta differenziata dei rifiuti. Per quanto riguarda il Comune di Meta, come si legge nella delibera, i rifiuti umidi devono essere conferiti nelle apposite buste biodegradabli. È fatto divieto di conferire direttamente a contatto con il suolo tali buste. I sacchetti possono essere adagiati, per motivi funzionali, su rastrelliere appositamente installate lungo muri e cancelli o appese a chiodi e ganci, per prevenire l’assalto di animali randagi.

Fatte salve le sanzioni previste dal Codice Penale o da altre leggi e regolamenti dello Stato, l’inosservanza alle norme della presente ordinanza prevede una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 250,00, come di seguito riportato:

1. non rispetto degli orari (da € 25 a € 200);

2. abbandono incontrollato di rifiuti (da € 100 a € 250);

3. non rispetto della corretta separazione dei rifiuti (€ 50 a € 100);

4. ulteriori gravi inosservanze alla seguente ordinanza (da € 100 a € 250).