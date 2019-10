Meta, pratiche condono edilizio: il Comune assume professionisti

Il Comune di Meta ha reso noto che è indetta la procedura pubblica per l’assunzione di esperti per la formazione di un vero e proprio elenco finalizzato all’affidamento dei servizi di istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio. Non è prevista, in tal senso, la predisposizione di graduatorie e l’inserimento nello stesso elenco non comporta, in nessun caso, alcun diritto da parte del candidato ad ottenere l’affidamento di incarichi.

Il Comune di Meta fa sapere che intende procedere all’acquisizione in economia di servizi, attingendo al suddetto elenco, affidando tali servizi a soggetti esterni appartenenti agli Ordini/Collegi Professionali di Ingegneri, Architetti, Geologi, Agronomi, Geometri, Periti Industriali, Edili e Agrari.

Il lavoro dei professionisti ruoterà attorno alle varie fasi del procedimento istruttorio. In particolare, alla relazione istruttoria tecnico-amministrativa preliminare per la verifica di ammissibilità della domanda di condono edilizio, mediante l’esame di documentazione allegata all’istanza, conformità e completezza rispetto alle previsioni di legge, agli strumenti urbanistici, alla presenza di vincoli; la localizzazione del manufatto abusivo; il confronto con eventuali atti del Servizio Antiabusivismo ed Edilizia Privata per l’accertamento dell’epoca di realizzazione dell’abuso e la corrispondenza catastale.

I professionisti incaricati dovranno assicurare la presenza presso il Comune – Servizio Condono – per almeno 3 giorni alla settimana per l’intero orario d’ufficio e comunque per non meno di 18 ore settimanali (6+6+6), da concordare con il Responsabile del Settore, nel rispetto in ogni caso degli orari d’ufficio. Gli incarichi saranno affidati a candidati iscritti nella short list, la cui esperienza professionale e le cui competenze saranno giudicate maggiormente pertinenti rispetto alle attività da svolgere, sulla base della valutazione dei curricula e della documentazione comprovante Je esperienze/o attività pregresse già mamrate nell’ambito di riferimento.

L’affidamento del servizio avverrà con determinazione del Funzionario Responsabile del Dipartimento 2/3, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e sarà regolato da convenzione con cui verranno fissate le modalità, i tempi ed il corrispettivo per l’espletamento dell’incarico. La stipula è, comunque, subordinata al positivo esito delle verifiche delle dichiarazioni prodotte,

nonché all’accertamento della regolarità contributiva.

Di seguito il corrispettivo da corrispondere al professionista per l’esame di ogni modello di ciascuna istanza:

– € 12,00 (dodici) alla conclusione dell’istruttoria tecnica preliminare con la verifica della completezza della documentazione obbligatoria (analisi di procedibilità) e predisposizione e trasmissione agli interessati delle richieste di integrazione în caso di eventuale incompletezza dei documenti presentati;

– € 75,00 (settantacinque) alla conclusione della prestazione di verifica delle integrazioni, registrazione delle stesse nel sistema informatico e inserimento degli atti nella pratica; predisposizione della relazione istruttoria, anche ai sensi dell’ari. 146, comma 6 del D. Lgs 42/04, e trasmissione alla Commissione Locale per il Paesaggio;

– € 14,00 (quattordici) per la predisposizione di tutti gli atti necessari per la rimozione di eventuali ulteriori vincoli gravanti sul territorio, compreso l’istruttoria tecnica preliminare, la verifica della completezza della documentazione obbligatoria, la trasmissione agli Enti preposti, la registrazione delle stesse nel sistema informatico e l’inserimento degli atti nel fascicolo;

– € 75,00 (settantacinque) al rilascio del relativo Permesso di Costruire in sanatoria ed archiviazione della pratica cartacea.

– € 20,00 (venti) nel caso di mancata integrazione della pratica di condono con la documentazione richiesta, per la predisposizione del parere istruttorio e del provvedimento di diniego dell’istanza. ”

Gli importi sopra indicati sono al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA. I compensi sopra stabiliti potranno essere liquidati, se richiesti, con cadenza trimestrale.