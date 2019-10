Meta, la Farmacia Elifani offre il noleggio degli strumenti elettromedicali più utilizzati

L’innovatissima Farmacia Elifani affonda le sue radici nei primi anni del ‘900, ed ha istruito un personale accuratamente preparato e sempre aggiornato sulle nuove opportunità terapeutiche e su servizi innovativi, particolarmente orientato alla ottimizzazione della terapia medica del paziente e promotore in ambito di salute, benessere e prevenzione delle malattie.

A tal proposito, la Farmacia Elifani mette a disposizione bilance pesa bimbi, che consente di monitorare costantemente il peso del bimbo visionandone l’andamento; il tiralatte elettrico Medela, che può essere un valido aiuto soprattutto nel caso di difficoltà di suzione del bambino ma anche nei momenti in cui la mamma non può allattarlo al seno; poi si dispone della piantana portaflebo, molto utile in ogni caso; ed infine l’aspiramuco elettrico, utilissimo per estrarre i muchi nella più totale igiene, grazie ai beccucci usa e getta. Il tutto a prezzi davvero vantaggiosi.

La Farmacia Elifani di Meta pensa davvero a tutto, infatti, la possibilità di noleggiare questi articoli, disponendo sempre dell’ultima versione in commercio, per poi poterlo restituire quando non lo si utilizza più, agevolando anche la sostenibilità ambientale dato che ci saranno meno oggetti da smaltire.

Per ulteriori informazioni, oltre alla pagina Facebook sempre attiva, è possibile contattare la Farmacia Elifani al numero 0818786605, oppure recarsi direttamente al banco e parlare con uno dei farmacisti disponibili.