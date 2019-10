Meta. Interrogazione consiliare sullo stato della situazione di mobilità e sosta nel territorio comunale

Meta. Interrogazione consiliare sullo stato di attuazione degli strumenti di competenza del Comune in ordine alla situazione di mobilità e sosta nel territorio comunale.

Premesso che allo scrivente gruppo consiliare sono arrivate molteplici segnalazioni di criticità riguardanti il traffico veicolare ed in particolare le previsioni normative in auge quanto alla sosta dei veicoli.

Che ad oggi il problema appare con chiarezza oggetto di una gestione del tutto avulsa da intenti sistematici e completamente svincolata dagli strumenti urbanistici in vigore. In proposito infatti è doveroso evidenziare come il modus operandi fin qui adottato preveda solo situazioni tampone nate per gestire situazioni di emergenza e stratificatesi nel tempo divenendo per tal via rimedi di lunga durata.

Che tale politica gestionale importa spesso grave pregiudizio per gli interessi diffusi ad una viabilità sostenibile generando in particolare enormi difficoltà per parcheggiare i propri veicoli e che la stessa è suscettibile di causare danni di carattere patrimoniale all’Amministrazione comunale. Tanto è successo, tra gli altri casi, relativamente al “Campetto delle Querce”; orbene tale plesso è stato interessato da un cospicuo investimento a scopo di riattazione della struttura sportiva ivi allocata (circa € 60.000,00) salvo poi restare vincolato ad un utilizzo in concreto antitetico con la destinazione originaria, anche catastale, in virtù del quale sta subendo un precoce deterioramento.

Che il risvolto ineliminabile di tale andamento gestionale si concretizza spesso in pratiche discriminatorie tra i cittadini che vedono per alcuni la predisposizione di procedimenti oggettivamente premianti mentre interi e popolosi quartieri vivono uno stato di assoluta latitanza delle istituzione relativamente alle tematiche sopra cennate.

Che in molteplici pregresse occasioni istituzionali (da ultimo in occasione della delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 24/07/2019 sulla mozione del gruppo consiliare “Un’altra Meta c’è” relativa alla creazione di un terminal per bus turistici ed a provvedimenti da prendere rispetto alla E.A.V. per l’utilizzo di mezzi per il trasporto pubblico più adeguati alla morfologia della rete viaria metese) l’attuale maggioranza ha più volte dichiarato di avere precisi programmi circa la realizzazione di parcheggi destinati ai residenti.

Tanto premesso gli interroganti, nella qualità di consiglieri comunali del gruppo consiliare “Un’altra Meta c’è” ed in quanto tali da qualificarsi soggetto interrogante in ordine alla presente interrogazione chiedono ALL’ASSESSORE COMPETENTE di riferire in CONSIGLIO COMUNALE entro e non oltre il termine di legge chiarendo:

A) com’è articolato il programma amministrativo relativamente alla creazione di parcheggi residenziali avendo cura di precisare il crono programma attuativo (previsioni in ordine alle tempistiche di realizzazione) dei parcheggi stessi;

B) se i progetti a realizzarsi sono inquadrabili in coerenza con il piano parcheggi già approvato come emendato a seguito dei pareri amministrativi espressi sul punto da Regione Campania e sovrintendenza per i beni ambientali, T.A.R. e Consiglio di Stato nonchè più in generale con il P.U.T. attualmente in vigore anche alla luce degli stringenti limiti di derogabilità normativamente previsti e giurisprudenzialmente precisati per la via ermeneutica.

Antonio Cocorullo, Antonino Russo, Francesco Miccio