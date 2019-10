Meta. Inizia collaborazione prestigiosa del Liceo Marone con l’MSC

Meta, costa di Sorrento. Inizia collaborazione prestigiosa del Liceo Marone con l’MSC. Oggi è partito un progetto di collaborazione prestigioso con la famosa società di navigazione di Aponte con il Liceo Marone, guidato dalla dirigente scolastica Imma Arpino, che ha fortemente voluto questa iniziativa. Positanonews oggi ha sentito il vice preside Giovanni Ruggiero che con i formatori.

La collaborazione è importante, è coinvolta il Msc Traning Center, la scuola di alta formazione della società di Aponte. A seguire i ragazzi il dirigente Gaetano Fontana , direttore della formazione , e i formatori Sandra Pellino e Raffaele Gargiulo .

Il Butler, comunemente maggiordomo di bordo, è una figura importantissima. Fra l’altro riceve uno stipendio alto da 20/30 mila euro al mese, ma ha una formazione complessa che può essere utile in qualsiasi ruolo lavorativo e nella vita. E’ una figura che deve conoscere tutto . Personal assistent, personal shopper, consulting per le escursioni, deve conoscere di gestione, ospitalità, le lingue, il territorio, la cultura generale e avere una enorme apertura mentale e un atteggiamento sociale e psicologico utile anche a chi vorrà fare il manager o lavorare in ruoli strategici in grandi alberghi o nel mondo della ricettività e del turismo di cui vive la Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana.

“E’ un momento importante, non solo una semplice alternanza – dice il vice preside Giovanni Ruggiero -, ma una formazione nel mondo del lavoro a 360 gradi, se poi qualche ragazzo vorrà intraprendere questa strada è una possibilità in più verso il mondo del lavoro”