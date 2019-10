Meta, eccezionale l’incontro di geopolitica con Limes al Liceo Marone

Stamane, alle ore 11.00 si è tenuto un incontro molto interessante sulla geopolitica, con Lucio Caracciolo, direttore di Limes, rivista italiana di geopolitica fondata nel 1993, che si è ormai affermata come uno dei più influenti e autorevoli luoghi di riflessione geopolitica in Europa. All’evento sono stati effettuati interventi davvero brillanti, migrando da argomenti come lo sviluppo della società, al paragone con le altre Nazioni quali Cina e Stati Uniti nei confronti dell’Italia.

Notevole l’iniziativa del Liceo guidato dalla Dirigente scolastica Arpino. Limes prova a mettere a nudo i propri strumenti, la propria idea di geopolitica, partendo dall’assioma che sia il fattore umano l’elemento primo a cui bisogna rivolgere l’indagine.

Positanonews era presente all’incontro come unica testata giornalistica, con l’onore di ascoltare le parole di veri esperti di geopolitica.