Meta, dal 10 ottobre chiusa Via Caracciolo

Il Comando di Polizia Municipale di Meta di Sorrento, tramite l’ordinanza 128 del 3 ottobre, dispone la chiusura della strada per il 10, 11 e 12 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 16.00, precisamente in Via Caracciolo ed incroci con Via Cosenza e Viale Delle Querce. La causa è la rimozione di tre pali dell’ENEL ormai obsoleti.