Meta. Chiusura di un tratto di Via Alberi dal 28 al 30 ottobre per ripristino della pavimentazione

Meta. Da lunedì 28 ottobre a mercoledì 30 ottobre il tratto di Via Alberi (tratto finale del I Petrale a scendere) sarà interdetto al transito veicolare dalle ore 07.30 fino alle 17.30 per consentire i lavori di ripristino della pavimentazione in asfalto, così come da ordinanza n. 138 del 23.10.2019. A seconda dell’andamento dei lavori, laddove possibile, sarà consentito esclusivamente il transito pedonale.