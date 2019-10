Meta. Arriva ad una svolta il processo per il presunto caso di stupro avvenuto nell’ottobre 2016, a breve il deposito di una importante perizia

Meta. Prosegue il processo riguardante il presunto stupro avvenuto in un hotel della città nella notte tra il 6 ed il 7 ottobre 2016 ai danni una turista inglese cinquantenne per il quale risultano imputati Antonino Miniero, Davide Gennaro Gargiulo, Fabio De Virgilio, Raffaele Regio e Ciro Francesco D’Antonio, tutti di età compresa tra i 23 ed i 34 anni, originari di Vico Equense, Torre del Greco, Portici e Massa Lubrense. Ed ora il percorso giudiziario potrebbe arrivare ad una svolta importante grazie all’imminente deposito di una perizia affidata dal Tribunale di Torre Annunziata alla Dott.ssa Sabina Strano Rossi, docente dell’università Cattolica di Roma, esperta di medicina legale e tossicologia forense. La richiesta di una perizia specialistica si è resa necessaria in seguito alle discordanze tra le conclusioni della Procura di Torre Annunziata e quella dei difensori dei cinque imputati, tutti ex dipendenti dell’hotel Alimuri. Nella perizia la Dott.sa Strano Rossi dovrà relazionare sulla compatibilità dei sintomi accusati dalla vittima con l’assunzione di bevande alcoliche e della cosiddetta “droga dello stupro”. La Procura sostiene che la turista venne prima narcotizzata e poi stuprata e che l’assunzione della “droga” avvenne proprio nel periodo a cui viene fatto risalire l’episodio di violenza. La difesa degli imputati, invece, sostiene che la donna non abbia assunto alcun tipo di sostanza stupefacente né prima né dopo la notte tra il 6 ed il 7 ottobre e di periti nominati dagli imputati hanno sostenuto che non vi sia alcun modo per accertare con esattezza il giorno in cui ci sia stata un’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti e né se si sia trattato di un caso isolato. Non resta quindi che attendere i risultati della perizia per cercare di fare luce su quanto accaduto in quella notte di ottobre nella città della penisola sorrentina.