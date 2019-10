Meta. Aiutiamo il 22enne Federico, sfrattato di casa e costretto a dormire per strada

Meta. Il 22enne Federico ha bisogno di aiuto e noi lanciamo un appello nella speranza che qualcuno possa dargli una mano. Federico è stato sfrattato dalla casa in cui viveva in Via dei Cassari. Oggi Federico si è rivolto ai servizi sociali del suo Comune ma, a suo dire, non è stato ricevuto poiché non era giornata di ufficio. Ora Federico è costretto a vivere per strada e quella che si appresta ad affrontare sarà la seconda notte in cui dormirà su una panchina. Una situazione insostenibile ed umiliante per un ragazzo così giovane. Speriamo che qualcuno sia in grado di aiutarlo, magari ospitandolo temporaneamente. Non dimentichiamoci che siamo oramai in autunno e dormire per strada di notte diventa veramente difficile.