Mertens il campione del Napoli che ha raggiunto Maradona a Vico Equense, ecco perchè –“Grande Dries! Sei il numero uno!” ha scritto su Twitter Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli, che il belga ha omaggiato dedicandogli l’esultanza dell’1-0 contro il Salisburgo. Il vicano Tommaso in molte occasioni è solito rallegrare l’ambiente improvvisando un balletto e facendo la linguaccia, proprio come fatto da Mertens dopo il gol. Starace, vittima, “di un piccolo incidente” in motorino, niente di grave: solo qualche escoriazione. Oggi la storica figura del Napoli, ancora in convalescenza, ha ricevuto la visita di Dries. Nei prossimi giorni tornerà a lavorare a Castel Volturno