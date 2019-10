una mattina sul mare

Quando si visita la penisola sorrentina, di solito si capita a Sorrento, rimanendo tra le strade e i palazzi: non si nota la bellezza che sta sotto i nostri piedi, o vicino alle nostre coste.

In particolare, le nostre coste sono principalmente in tufo, che deriva da un esplosione vulcanica avvenuta nella preistoria.

Questa eruzione ricopri tutta la penisola ad eccezione delle zone più lontane dal golfo, che risultano essere di altra natura geologica.

Proprio per questo, la penisola risulte essere molto fertile, adatta alle coltivazioni come ulive e arancie. Inoltre, la fragilità del tufo lo rende perfetto per la creazione di baie e grotte, in quanto è facilmente erodibile.

by Arturo Soldatini, alternanza liceo Publio Virgilio Marone 2019 Meta