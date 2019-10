Massimo Troisi...il nuovo film!

Un nuovo film con Massimo Troisi. Non siamo impazziti come il clima, ma ad annunciarlo è stata Anna Pavignano, che di Troisi è stata musa ispiratrice , compagna nella vita e sceneggiatrice. Apprendiamo, leggendo l’articolo di Fabbrizio Accatino su “la Stampa” di Torino dell’11 ottobre che si tratta di una produzione internazionale, che il film sarà girato in lingua inglese e che le riprese inizieranno il prossimo 28 ottobre. Anna Pavignano ha annunciato che il film è tratto dal suo romanzo dedicato alla vita di Massimo, e come il romanzo di intitolerà “Da domani mi alzo tardi”.

La direzione è stata affidata al nipote di Troisi, Massimo Veneruso, l’indimenticabile artista di San Giorgio a Cremano sarà invece interpretato dall’attore irlandese John Lynch, mentre il ruolo di Anna è stato affidato a Gabriella Pession.

A proposito di Massimo Troisi e i Social:

Fabrizio Accatino: Se lo immagina in questo mondo dominato dai social?

Anna Pavignano: Credo gli sarebbe piaciuto molto. Agli albori del web si era comprato uno dei primissimi modem e chattava con quei pochi che già ce l’avevano. Era stato un pioniere di internet. Oggi me lo immagino sul suo profilo Facebook, a scrivere poco ma al momento giusto, per condividere un pensiero, una riflessione, un sorriso*.

