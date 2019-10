Massa Lubrense. Chi ha vinto i cinque milioni di euro? Intervista al titolare della tabaccheria . Da Sorrento ad Amalfi, Napoli e la Campania, si parla di una delle più grandi vincite di sempre in Penisola Sorrentina. Ringraziamo Simona La Feld per l’intervista al titolare.. sul canale you tube di Positanonews TV la potete trovare

Il tagliando, che ha regalato al suo acquirente ben 5 milioni di euro, è stato venduto a Massa Lubrense in provincia di Napoli. La Dea Bendata ha premiato un cliente della tabaccheria di Luigi Di Gennaro, in Corso Sant’Agata 27 con una cifra da perdere la testa. Non si conosce ovviamente l’identità del fortunato acquirente del gratta e vinci della serie ‘’Il Miliardario Maxi’’, ma di sicuro nella cittadina è scattato il toto vincitore.

‘’Non conosco la persona che ha vinto questa somma – ha dichiarato il titolare del punto vendita –. Però so perfettamente cosa avrei fatto se fossi stato io il fortunato vincitore: mi sarebbe piaciuto sostenere e contribuire al successo della squadra di pallavolo della nostra città: la Shedirpharma Folgore Massa”.

Dall’inizio dell’anno il Gratta e Vinci ha distribuito complessivamente premi per oltre 5 miliardi e 200 milioni di euro in tutta Italia.