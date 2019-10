Massa Lubrense. Vince cinque milioni di euro con il gratta e vinci “Il Miliardario Maxi”

Massa Lubrense. La dea bendata ha baciato la penisola sorrentina. In base alla notizia diffusa da Lottomatica Nazionale c’è stata la vincita record di cinque milioni di euro grazie al biglietto gratta e vinci “Il Miliardario Maxi”, acquistato presso la tabaccheria in Corso Sant’Agata di cui è titolare Luigi Di Gennaro il quale ha dichiarato: “Non conosco la persona che ha vinto questa somma. Però so perfettamente cosa avrei fatto se fossi stato io il fortunato vincitore: mi sarebbe piaciuto sostenere e contribuire al successo della squadra di pallavolo della nostra città: la Shedirpharma Folgore Massa”. Non sappiamo il vincitore di questa grande cifra che cosa deciderà di fare ma noi gli facciamo i migliori auguri sicuri che da oggi la sua vita sarà sicuramente più semplice e con meno preoccupazioni.