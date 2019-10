Massa Lubrense. PEBA ok . Giovanna Staiano ci prova, Balduccelli frena. Le liste? “Ancora presto” Mosca “Conti alla fine”

Massa Lubrense ( Napoli ) . Massa Lubrense ha fatto una buona, anzi buonissima, figura con l’approvazione del PEBA ( ma aspettiamo interventi in concreto ) per l’abbattimento delle barriere architettoniche, prima in Campania, grazie anche alle pressioni di Salvatore Cimmino. Per la Campania non è però una bella figura , visto che la legge esiste dal 1986. Intanto il quadro politico non è chiaro, dopo aver smentito contrasti furiosi con la Bernardo, il vicesindaco Giovanna Staiano, la donna più votata di sempre in Penisola Sorrentina, passata con Renzi, avrebbe sondato il terreno per una sua eventuale e possibile candidatura a sindaco. Ovviamente sono voci riferite da più fonti. Sia come sia, questo tentativo pare sia rientrato, anche perchè senza Balduccelli difficile potrebbe farcela, alcuni vedrebbero Balduccelli in difficoltà e il cambio con la Staiano vincente, se però rimane Balduccelli dentro. Il sindaco Balduccelli , sentito da Positanonews, sembra che invece possa rimanere in sella, ma non si sbottona sulle liste “E’ ancora presto”. Come andrà a finire? Al momento l’unica cosa certa è Lello Staiano che sta puntando a formare una lista per vincere e sta facendo campagna elettorale come un treno in corsa. Balduccelli ha dalla sua la perdita di vari consiglieri ed ex assessori. Mentre Luigi Di Prisco, stimato da tutti, sta organizzandosi con i giovani , però dovrebbe trovare qualche pezzo grosso. L’ex sindaco Antonio Mosca , esperto e pratico politico , ci spiega un pò di scenari “I conti si fanno alla fine, quando si presentano le liste. Lello Staiano dovrebbe allearsi con Di Prisco, ma dovrebbe cedere a lui la candidatura a sindaco. E’ vero che Balduccelli ha perso alcuni elementi, ma anche dall’altra parte ci sono defezioni, credo che il sindaco uscente con tre liste se trova una buona squadra possa farcela”