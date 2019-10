Massa Lubrense . Parte “La sfida dell’inclusione” di Cimmino, Brunella oggi incontro con la scuola a Positano

Massa Lubrense . Parte “La sfida dell’inclusione” di Cimmino, Brunella oggi incontro con gli studenti della scuola dell’istituto comprensivo Luca Antonio Porzio con la Preside Stefania Astarita e la professoressa Carmela Giunto che stanno seguendo questo progetto.

Salvatore Cimmino che nel 2006 ha iniziato la sua campagna di sensibilizzazione sulla disabilità compiendo la sua prima traversata a nuoto di 22 Km ha una grandissima forza di volontà ed è vulcanico.

A Roma in Parlamento sono venute le rappresentanze dei Comuni di Massa Lubrense, Positano, Praiano ed Amalfi che hanno aderito al progetto.

E’ riuscito a fare della sua disabilità una forza. E con esso anche la nostra Brunella Mazzacano che è stata questa mattina con i ragazzi e le ragazze per sensibilizzare le future generazioni alle problematiche dei disabili, ma di tutti, se pensiamo che gli anziani in un paese come Positano vivono in condizioni di difficoltà .

Le scuole hanno previsto anche un momento di condivisione all’arrivo di Cimmino a Positano domani pomeriggio. Tutte le fasi, da Roma, con il nostro fotografo Giuseppe Di Martino, fino ad Amalfi, saranno seguite , nei limiti del possibile, da Positanonews.

Questa mattina nuotata di allenamento da Marina della Lobra alla Regina Giovanna a Sorrento. Domani il via.

PROGRAMMA

1 tappa 11 ottobre Massa Lubrense Positano. (Partenza 8:30 arrivo tra le ore 15:00 e le ore 16:00)

2 tappa 12 ottobre. Positano Praiano (partenza ore 9:30/10:00 arrivo 11:30/12:00)

3 tappa 13 ottobre Praiano Amalfi (partenza ore 9:30/10:00 arrivo 11:30/12:00)

Rispettivamente di 24, 7, 7 km

PS: questi tempi fanno riferimento a ideali condizioni meteo marine