Massa Lubrense, oggi rubinetti a secco per cinque ore per lavori programmati. Non si sono registrati grandi disagi

Massa Lubrense oggi ha dovuto fare i conti con la sospensione di erogazioni idrica per l’esecuzione di lavori programmati alla rete idrica cittadina. I rubinetti sono rimasti a secco in diverse zone della città dalle 13.00 alle 18.00, in particolare sono state interessate le utenze di via Reola, via Regina Margherita, via Canale frazione Pastena, via Cigliari, parte di via Castanito, via Ghezi, via Torre, via Triulo, via San Nicola, parte di via Turro Pastena, via Casa Aprea, via Chioppera e relative traverse. Al momento sembra che l’assenza di acqua non abbia causato problemi di particolare interesse, ad esclusione dei normali disagi patiti in particolare dagli esercizi commerciali quali bar, ristoranti e parrucchieri. La sospensione è stata solo di cinque ore, nulla in confronto a quella vissuta dai cittadini di Piano di Sorrento tra domenica 27 e lunedì 28 ottobre con i rubinetti a secco per oltre 14 ore.