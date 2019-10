Massa Lubrense. Incidente in località Marciano, distrutta una cabina dell’Enel

Massa Lubrense. In una curva micidiale ed estremamente pericolosa in località Marciano si è verificato un incidente che ha visto una macchina urtare violentemente una cabina dell’Enel che è andata completamente distrutta. Due persone sono rimaste ferite, ma ancora non si conosce l’esatta dinamica di quanto avvenuto. Probabilmente a causare il sinistro potrebbe essere stata l’alta velocità del veicolo che ne ha provocato lo sbandamento e la collisione con la cabina.