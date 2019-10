Massa Lubrense. Denunciato un pescatore abusivo per detenzione di esemplari di tonno rosso sotto misura

Massa Lubrense. Nella mattinata di oggi i militari della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia hanno tratto in arresto un pescatore abusivo che, nei pressi dell’Area marina protetta di Punta Campanella, era impegnato in un’attività di pesca sportiva. L’unità da diporto sulla quale l’uomo si trovava veniva sottoposta ad ispezione permettendo il rinvenimento di diversi esemplari di tonno rosso di misura inferiore a quella consentita dalla legge e la cui pesca è stata chiusa dal mese di giugno scorso. Al pescatore è stata comminata una sanzione amministrativa per pesca e detenzione di esemplari giovani di tonno rosso, posti sotto sequestro. L’uomo è stato poi deferito all’Autorità Giudiziaria.