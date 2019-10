Massa Lubrense-Castellammare. Halloween, giocattoli e vestiti contraffatti: sequestrati 5 milioni di prodotti

Operazione della Guardia di Finanza nel napoletano. Nei giorni scorsi, sono stati sequestrati circa 5 milioni di prodotti durante i controlli in vista di Halloween, controlli svolti dai finanzieri del I Gruppo Napoli, 1° e 2° Nucleo Operativo Metropolitano, del Gruppo Pronto Impiego Napoli, del Gruppo di Frattamaggiore, della Compagnie di Torre Annunziata, Casalnuovo di Napoli, Castellammare di Stabia, Ottaviano e della tenenza di Massa Lubrense.

Tra i prodotti sequestrati troviamo vestiti contraffatti, giocattoli, profumi e via discorrendo. Nel dettaglio.

A Frattamaggiore, i finanzieri, durante l’ispezione di alcuni maxistore cinesi, hanno sequestrato circa 2 milioni e mezzo di addobbi e giocattoli in tema Halloween. Erano privi di indicazioni sulla produzione e sulla provenienza e non conformi alle certificazioni CE di sicurezza e quindi ritenuti potenzialmente pericolosi.

A Casoria, precisamente al confine con Afragola, i finanzieri di Frattamaggiore hanno scoperto una fabbrica di abiti contraffatti. Nel locale c’erano capi di abbigliamenti coi loghi delle marche più diffuse e ricercate, come Dsquared2, The North Face e Vans. Tutti falsi ma di ottima fattura. Erano stati prodotti sul posto, usando le presse e i clichè, anche questi trovati e finiti sotto sequestro. I prodotti, praticamente identici agli originali, probabilmente non erano destinati alla vendita per strada sulle bancarelle e non si esclude che potessero finire anche nel circuito legale, venduti dai negozi come prodotti originali.

I finanzieri del I Gruppo Napoli hanno ispezionato diversi esercizi commerciali gestiti da cittadini cinesi nella zona industriale di Napoli, nella periferia est della città. In tre negozi sono stati sequestrati circa 300mila pezzi, tra articoli elettronici, casalinghi e giocattoli, tutti contraffatti o non sicuri. Due cittadini cinesi, trovati in possesso di 200mila euro in contanti, sono stati denunciati ai sensi della normativa antiriciclaggio. Nel corso dei controlli sono stati scoperti 7 lavoratori in nero, di cui 4 clandestini; complessivamente sono state denunciate all’autorità giudiziaria 9 persone.

Infine, le Fiamme Gialle del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, durante interventi in esercizi commerciali gestiti da stranieri di diverse etnie, hanno sequestrato 3 depositi e 500mila prodotti tra capi di abbigliamento, articoli per la cura della persona e di cancelleria e giocattoli risultati contraffatti o non conformi alla certificazione CE; sono state denunciate 10 persone.