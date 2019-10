Massa Lubrense. Al via la gara per la realizzazione di un campo sportivo per la scuola di Torca

Massa Lubrense. Finalmente la frazione di Torca avrà il suo campo sportivo. Prende, infatti, il via la gara per la realizzazione del progetto esecutivo redatto dal responsabile dell’ufficio Manutenzione del Comune di Massa Lubrense, l’ingegnere Monica Coppola, che prevede la ristrutturazione dello spazio adiacente il plesso della scuola della frazione di Torca. Il vicesindaco Giovanna Staiano ha dichiarato che nelle prossime settimane sarà realizzato un campetto polifunzionale (basket, pallavolo, calcio) ed un angolo giochi per i bambini della scuola dell’infanzia, grazie ad un finanziamento di circa 50.000 euro corrisposto al Piano Sociale di Zona dalla Regione Campania, settore Politiche sociali. La realizzazione del campo sportivo viene incontro alle esigenze della popolazione scolastico di poter godere di uno spazio all’aperto in cui poter portare i bambini durante la giornata, dato che molti piccoli restano a scuola fino alle 16.00 ed hanno bisogno di momenti ricreativi all’aria aperta. Il vicesindaco ha aggiunto che della tipologia di progettazione e dell’iter burocratico che si sta attuando è stata puntualmente informata l’assessore regionale Lucia Fortini la quale ha assicurato che il giorno della apertura del nuovo spazio polifunzionale sarà senz’altro presente per condividere questo momento di gioia con l’amministrazione e con la comunità tutta.