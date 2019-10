Marina di Cassano; un patrimonio da valorizzare

La Marina di Cassano è un borgo che si situa aldisotto di Piano di Sorrento, in corrispondenza della costa: è un porto ripieno di barche dei pescatori locali.

Apparte ciò, esso non è visitato da tante persone, interessate solo al traghetto e a qualche ristorante.

Non è molto visitato causa il trascuramento del comune di Piano, in quanto ha altri problemi da cui pensare.

Potrebbe riprendersi con la ristrutturazione generale della zona, il miglioramento dell’ ascensore e del porto, e anche con la costruzione della scala nel vallone adiacente, che è pericolante.

fatto da Giovanna Nzanana e Arturo Soldatini