MALTRATTAVA L’ANZIANA MADRE, AMMONIMENTO DEL QUESTORE PER UN 50ENNE

Nell’ambito dell’azione di contrasto alle forme di violenza sulle donne, il Questore di Salerno ha emesso provvedimento di Ammonimento ex art.3 D.L. 2013/119 nei confronti di C.I.D., di anni 50, resosi responsabile di violenza domestica verso l’anziana madre che da anni subiva maltrattamenti fisici e psichici da parte del figlio alcolista, fino a dover ricorrere ad abbandonare la propria abitazione e dormire sulle scale del palazzo. Il provvedimento è stato notificato al malfattore dagli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale, intervenuti in flagranza presso l’abitazione della sfortunata signora, arrestando il figlio e trasmettendo la documentazione alla Divisione Anticrimine che, prontamente, ha attivato l’istruttoria volta all’emissione del provvedimento di Ammonimento. Al citato C.I.D., al quale è stato convalidato l’arresto dall’ A.G. competente e rimesso in libertà con divieto di avvicinamento alla parte offesa, sarà inibito, in seguito agli effetti dell’Ammonimento, ogni comportamento lesivo della dignità fisica e morale dell’anziana madre.

Dall’inizio dell’anno ad oggi il Questore di Salerno ha emesso n. 16 provvedimenti di ammonimento come strumento di prevenzione dello stalking.

tvoggisalerno