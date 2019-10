MALTRATTAMENTI A SIGNORA ANZIANA CARABINIERI DI CAVA DEI TIRRENI ARRESTANO DONNA DELL’ EST

SALERNO, 3 OTT – Arrestata nel Salernitano una badante per maltrattamenti e lesioni nei confronti di una anziana ultranovantenne da lei assistita e affetta da una patologia invalidante: a finire in manette una 53enne originaria dell’Este Europa. Solite informazioni su alcune badanti che usano mezzi ortodossi e maniere violente. Non sono però racconti e dicerie, ma si scopre una storia vera di maltrattamenti e violenza gratutita. L’anziana non riusciva a farsi capire dai suoi familiari. Il pronto intervento dei carabinieri dopo accurate indagini ha evitato il peggio.

LA STORIA E IL FATTO