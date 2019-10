Maltempo, prorogata allerta meteo fino alle 14 di domani: vento forte in Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina

Continua il maltempo in Campania. La Protezione Civile ha diramato pochi minuti fa un comunicato per avvisare la proroga dell’allerta Meteo di colore giallo fino alle 14 di domani, martedì 8 ottobre.

Attese, quindi, piogge e temporali su tutta la Campania tranne che per le zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro) e venti forti o molto forti su tutta la regione con conseguente mare agitato. Nel comunicato della Protezione Civile Campania si legge il pericolo di “venti forti o molto forti nord-orientali con locali raffiche” su tutta la Campania e per “mare agitato soprattutto al largo e lungo le coste esposte” delle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana), appunto, fino alle 14 di domani.

La Sala Operativa raccomanda alle autorità competenti di mantenere in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi prorogando fino alle 14 di domani anche il monitoraggio delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del mare.

Questa mattina cielo nuvoloso e molto nuvoloso su tutta la Regione, temperature in calo, venti in graduale intensificazione da nordest. Mari mossi o molto mossi. Per quanto riguarda la giornata di domani, previste al mattino un po’ di nubi, accompagnate da piogge isolate nel settore meridionale ionico. Nel resto del Sud tempo prevalentemente soleggiato Temperature minime senza variazioni rilevanti. Nel pomeriggio cielo poco nuvoloso su gran parte del settore; nuvolosita’ variabile sul versante ionico della Calabria. Temperature massime in aumento. Venti: da nordest, da moderati a tesi nella prima parte del giorno, in successiva attenuazione. Mari mossi o molto mossi.