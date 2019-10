Maltempo in Costiera Amalfitana: Atrani allagata, danni in piazzetta. Infiltrazione all’ospedale di Castiglione – VIDEO

Il maltempo si è abbattuto su tutta la Regione questa notte e ha provocato diversi danni. In particolare tanti disagi si sono registrati in Costiera Amalfitana, dove le piogge hanno provocato danni rilevanti. Nella fattispecie, i Vigili del Fuoco di Salerno sono stati costretti a decine di interventi in nottata.

Ravello ed Atrani sono apparsi i Comuni che più hanno dovuto fare i conti con le piogge forti: si sono registrati episodi di danneggiamento di muretti e, ad Atrani, la piazzetta ha subito diversi danni (come potete vedere dalle foto esclusive). Impressionante l’allagamento nella zona del Castello: le immagini del video che vi proponiamo parlano da sole.

A Ravello, come già abbiamo riferito, un fulmine si è abbattuto sulla facciata del Duomo danneggiando parte del cornicione. A Salerno i vigili del Fuoco sono intervenuti anche per svuotare una cabina dell’elettricità allagata e che aveva provocato anche un momentaneo black -out. Ma non è tutto. I caschi rossi sono intervenuti a Castiglione al Presidio ospedaliero della Costa d’Amalfi per una copiosa infiltrazione d’acqua dal soffitto dell’ultimo piano che ha provocato il distacco di alcuni pannelli del controsoffitto.

Disagi anche per quanto riguarda la viabilità. Questa mattina, sul raccordo Salerno-Avellino, un autocarro con a bordo del legname ha sbandato dopo aver perso il controllo della strada: il conducente del veicolo è stato letteralmente lanciato fuori dall’abitacolo, con un volo di una ventina di metri.