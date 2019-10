\"Malamente\" all\'art gallery Civico 103, artisti uniti contro la ghettizzazione della malattia mentale

Aversa (CE) – Il 31 ottobre prossimo il collettivo MalaTerra presenterà, all’interno dell’art gallery Civico 103 l’evento “Malamente – follie ed altre normalità”.

L’evento, organizzato nella notte di Halloween, nasce per raccontare le visioni dei giovani artisti del territorio aversano, che hanno come punto focale il tema della follia e dell’Opg (Ospedale psichiatrico giudiziario). Non dobbiamo dimenticare cosa è stato il primo manicomio d’Italia e la sofferenza delle persone con disturbi mentali che vi sono state rinchiuse per anni, soprattutto oggi che l’egoismo e l’ignoranza sta convincendo alcuni politici e alcuni cittadini a chiedere con forza l’apertura se non dei manicomi di strutture simili, dove ghettizzare il malato con disturbi mentali. La serata prevede tre momenti: il primo a partire dalle ore 20.00 vedrà impegnati artisti, pittori e fotografi in esposizioni di installazioni, opere pittoriche e fotografiche, il secondo dalle ore 21.00 vedrà esibirsi sul palco attori con pièce teatrali e reading poetici, infine alle 22.30 sarà la volta di cantanti e band musicali che proporranno canzoni sempre con tema la follia tra speranza e paura, speranza di vedere la malattia mentale trattata per quello che è: sofferenza, la paura quella di rivedere aperte strutture che la storia ci ha insegnato essere case degli orrori.

a cura di Luigi De Rosa

“Il manicomio è una grande cassa di risonanza

E il delirio diventa eco,

l’anonimità misura,

il manicomio è il monte Sinai,

maledetto, su cui tu ricevi

le tavole di una legge

agli uomini sconosciuta”

Alda Merini

(le foto presenti nell’articolo sono tratte dal web)