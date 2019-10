Maiori. Violento scontro frontale tra due scooter, feriti entrambi i conducenti

Maiori, costiera amalfitana. Pochi minuti prima delle 15.30 si è verificato un grave incidente stradale che ha visto due scooter scontrasi frontalmente sulla Strada Provinciale 2, in località Ponteprimario. Uno dei due conducenti, nel tentativo di superare un autobus di linea della Sita – fermatosi per far scendere dei viaggiatori – ha invaso l’opposta corsia di marcia sulla quale proveniva il secondo scooter. A seguito del violento impatto i due conducenti dei mezzi sono caduti rovinosamente al suolo riportando ferite che hanno reso necessario l’intervento delle ambulanze ed il trasporto presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Castiglione per gli accertamenti e le cure necessarie.