Maiori, Valentino Fiorillo sui crolli alla scuola di via Capitolo: “ennesima sciatteria”. Capone: “lavori dalle prossime settimane”

Non c’è tregua sulla questione scuola a Maiori. Dopo il contestato spostamento delle classi dal plesso scolastico di via De Jusola, sull’amministrazione Capone questa arriva l’ennesima grana, con il crollo di calcinacci dal cornicione sul lato sud dell’edificio. Il consigliere di minoranza Valentino Fiorillo, in seguito all’ordinanza di chiusura della scuola e relativa sospensione delle attività didattiche nella giornata di domani, non le manda a dire, ed esprime così il proprio rammarico per questo evento, attraverso il proprio profilo Facebook:

Non ci sono più parole….lavori abusivi, gabbie per polli, cittadini confinati….adesso scuola chiusa per crolli. Ma non avevano effettuato tutte le verifiche? In quello che passerà alla storia come “il comizio ai bambini” il sindaco non aveva rassicurato tutti accusando di sciacallaggio chi denunciava? E la sempre silente assessora alla scuola? Si, quella fatta candidare alla provincia e non votata da nessuno dei suoi. Evidentemente c’è qualcosa di molto forte che àncora alla poltrona. E HANNO ANCHE SBAGLIATO L’INDIRIZZO DELLA SCUOLA SULL’ORDINANZA..!!! Ennesima sciatteria

Il post è allegato dalla delibera e le foto in cui viene mostrato il lato della struttura in cui sono avvenuti i crolli. Riguardo all’indirizzo errato sull’ordinanza, in serata è giunta l’errata corrige dai canali social ufficiali del Comune di Maiori:

Si comunica che, con ordinanza n. 45 del 10.10.2019, si sospendono in via precauzionale le attività didattiche del plesso scolastico R. Rossellini di via Capitolo per la sola giornata di venerdì 11 ottobre 2019, per consentire un’ispezione del cornicione sulla facciata sud dell’edificio scolastico.

La sospensione è stata voluta fortemente dalle mamme degli alunni, che hanno avanzato una richiesta al comune, inizialmente respinta dal sindaco Antonio Capone, ma poi accolta dal primo cittadino per far svolgere in tutta sicurezza i sopralluoghi per stabilire l’entità degli interventi, che potranno essere realizzati nei giorni a venire, in mondo da rendere di nuovo la struttura fruibile. Il sindaco Capone ha infatti pubblicato una nota: